Trackmania: Royal-Modus und Ranked-Matchmaking-Modus

Ubisoft gab im Zuge von Ubisoft Forward bekannt, dass der Royal-Modus und der Ranked-Matchmaking-Modus in Trackmania als Starter-Access-Bestandteil (kostenlos) verfügbar sein werden. Der Royal-Modus ist für 60 Spieler gedacht, in dem sich Spieler mit zwei Freunden zusammentun können, um gegen andere Teams in einem Pool von 20 zufällig ausgewählten Karten anzutreten."Täglich wird es eine neue Karte geben. Im Royal Modus müssen die Spieler:innen all ihre Fähigkeiten abrufen, um Strecken zu überwinden, die mit animierten Hindernissen und wilden Wasserelementen gefüllt sind, die zu tückischen Kurven und Wendungen führen. Aus 20 Teams werden in jeder Runde vier Teams eliminiert, bis ein Champion-Team feststeht. Jedes Spiel dauert maximal 15 Minuten über fünf Runden für die besten Teams. Der neue Royal Modus wird es ermöglichen, an einem täglichen Wettbewerb namens Super Royal teilzunehmen. Dieser bietet die Möglichkeit, sich mit den Besten zu messen und der Super Royal Team Champion zu werden. Zudem kann ein eigener Royal Team Code generiert werden, um einen privaten Server zu erstellen. Dort kann der Spaß mit Freunden und der Community in personalisierten Wettkämpfen fortgesetzt werden", schreibt der Publisher weiter.Dieses Update beinhaltet auch Physik- und Karten-Neuerungen wie Wasserblöcke und Plastikblöcke sowie animierte und dynamische Elemente, die mehr Möglichkeiten bieten, Strecken zu bauen. Ebenfalls neu ist der Ranked-Matchmaking-Modus, in dem sich die Spieler in Dreier-Teams zusammenschließen können, um in der Rangliste des Spiels aufzusteigen.Letztes aktuelles Video: RoyalTrailer