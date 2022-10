Trackmania: Neue Technologie ermöglicht blinden Menschen das Spielen

Trackmania: Gürtel mit haptischem Feedback lässt blinde Menschen mitspielen





Thanks to @artha_france, Trackmania is accessible to blind and visually impaired people.



Join us at the #ParisGamesWeek on @JeuxMadeInFR booth from November 2nd to 6th to try Trackmania with @artha_france. pic.twitter.com/PYrTFQPmcr



— Trackmania (@Trackmania) October 21, 2022

Die Organisation Artha France entwickelt Technologien für sehbeeinträchtigte Menschen, um sie ihre Umwelt besser wahrnehmen zu lassen. Als Test werden Videospiele wie Trackmania genutzt.So ist es den Forschern gelungen, das Rennspiel auch für jene, die unter einer Beeinträchtigung ihres Sehvermögens leiden, zugänglich zu machen. Selbst für vollständig erblindete Menschen wird Trackmania so spielbar.Bei der Technologie von Artha France handelt es sich genau genommen um einen speziellen Gürtel, der mit einem haptischen Feedback entwickelt wurde. So sollen Informationen von einer Eingabe, wie beispielsweise bei einer Kamera oder einem Bildschirm, in Empfindungen auf der Haut umgesetzt werden. Die Verwendung einer virtuellen Umgebung zur Erprobung der Technologie war dabei zunächst ein einfacher Weg, jene auszuprobieren.Trackmania stellte dabei den idealen Spielplatz für die Erfindung dar: Es ist nicht nur konsistent und einfach zu spielen, sondern ahmt auch viele reale Herausforderungen des echten Lebens nach. Von Spielern verlangt es dabei regelmäßig eine schnelle Auffassungsgabe und eine schnelle Reaktionszeit.Als die ersten Tests mit dem Gerät von Artha France begannen, dauerte es zwischen sechs und 20 Stunden, bis die Probanden lernten, es richtig zu benutzen. Dank der Verbesserungen und der einfacherer Zugänglichkeit ist diese Zeitspanne mittlerweile auf gerade einmal eine Stunde geschrumpft. Seine erste Videospiel-Adaption fand die Technik in einem Labyrinth in Minecraft . Im nächsten Schritt schickte man dann schon jemanden, ausgestattet mit dem haptischen Gerät, in ein echtes Bergwerk unter der Erde.Arthas englischsprachiger YouTube-Channel zeigt den gesamten Prozess detailliert. Außerdem gibt er Einblick über die weitere Entwicklung der Technologie, die sie in den vergangenen Jahren durchlebt hat. Währenddessen wurde für Trackmania eine Cloud- und Konsolen-Version inklusive eines geplanten Release-Zeitraums angekündigt Letztes aktuelles Video: RoyalTrailer