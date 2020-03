1971 Project Heliosis: Rundenbasierte Strategie in einer bitterkalten Umgebung

Screenshot - 1971 Project Heliosis (PC) Screenshot - 1971 Project Heliosis (PC) Screenshot - 1971 Project Heliosis (PC) Screenshot - 1971 Project Heliosis (PC) Screenshot - 1971 Project Heliosis (PC) Screenshot - 1971 Project Heliosis (PC) Screenshot - 1971 Project Heliosis (PC) Screenshot - 1971 Project Heliosis (PC) Screenshot - 1971 Project Heliosis (PC) Screenshot - 1971 Project Heliosis (PC) Screenshot - 1971 Project Heliosis (PC) Screenshot - 1971 Project Heliosis (PC)

Mit 1971 Project Helios befindet sich ein rundenbasiertes Strategiespiel für PC ( Steam , GOG.com), PS4, Switch und Xbox One in Entwicklung. Der Titel von Recotechnology (Numantia) soll im zweiten Quartal 2020 (April bis Juni) erscheinen.Das Spiel soll moderne militärische Taktik mit Nahkampfaspekten in einer eisigen Welt verbinden. Die neue Eiszeit ist durch den Einschlag von Meteoren (im Jahr 1942) ausgelöst worden. Aber auch ein neue Substanz (Fulgor) kam mit dem Meteor auf die Erde, um die sich die Konflikte der drei Fraktionen drehen. Schusswaffen und Fahrzeuge sollen in dieser feindlichen Welt rar sein.In 1971 Project Helios schließen sich acht Charaktere zusammen, um eine Wissenschaftlerin (Dr. Margaret Blythe) zu finden, die von einer Fraktion entführt wurde. Auf ihrem Weg müssen sie sich mit Räubern rumschlagen, das militärische Hauptquartier untersuchen und in das Gebiet einer antitechnologischen Sekte eindringen. In den taktischen Kämpfen, die mit den Aktionspunkten und dem Deckungssystem sehr schwer an XCOM erinnern, gewinnen die Charaktere an Erfahrung, wodurch sich ihre Fertigkeiten sowie ihre Ausrüstung verbessern. Wie bei Mutant Year Zero bewegen sich die Charaktere in Echtzeit über die Karte, während die Duelle im Runden-Modus ablaufen. "Fulgor" kann außerdem eingesetzt werden, um Abklingzeiten zu verringern oder gefallene Einheiten wiederzubeleben.