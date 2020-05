1971 Project Helios: Eisige Rundentaktik macht sich startklar

Am 9. Juni 2020 werden Recotechnology und Meridiem Games das rundenbasierte Strategiespiel 1971 Project Helios für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop (39,99 Euro) sowie auf Steam und GOG kann man den auch als Boxversion mit Postkarten, Sticker und einem Download-Code für den Soundtrack von Grammy-Gewinner Xabier San Martín erscheinenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Spielbeschreibung des Herstellers: "1971 Project Helios ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das Kriegstaktiken und Nahkampf kombiniert. Feuerwaffen und Fahrzeuge sind rar, Konflikte haben kein Ende und die eiskalte Kälte vernichtet Freunde und Feinde.Die Kampagne spielt in einer gefrorenen Welt, in der sich acht Menschen zu einer Art zeitweiligem Bündnis zusammenschließen, um eine bestimmte Person zu finden: Dr. Margaret Blythe. Auf ihrem Weg müssen sie Raider-Angriffen ausweichen, das Militärhauptquartier untersuchen und in das Gebiet einer gefährlichen antitechnischen religiösen Sekte eindringen. Auf der Spur ihres Aufenthaltsortes werden sie reisen und Schulter an Schulter kämpfen, und sie werden zwangsläufig die anderen kennenlernen. Abhängig von einigen strategischen und persönlichen Entscheidungen leiten Sie diese Charaktere zu einem von drei möglichen Enden."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer