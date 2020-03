4Players PUR: Premium-Service: Das neue 4Players PUR mit exklusiven Inhalten, Wunschtest und Marktplatz

Wir bieten folgende Zahlungsmöglichkeiten an:

Seit Juli 2011 bieten wir ein Abo an, das sich vor allem auf Werbefreiheit konzentriert. Wir haben heute das neue 4Players PUR gestartet, das dieses Angebot zu einem Premium-Service ausbaut, der euch monatlich exklusive Berichterstattung, eine Wunschtest-Funktion sowie einen Marktplatz für kostenlose digitale Inhalte bietet.Weil wir als Magazin schwarze Zahlen schreiben wollen. Der Wettbewerb im Bereich des Online-Journalismus hat sich in den letzten Jahren für alle Beteiligten verschärft: Aktivierte Werbeblocker, aber auch Marketingbudgets, die immer häufiger in Influencer, E-Sport und Social Media investiert werden, kommen für uns als klassische Spiele-Redaktion mit fest angestellten Mitarbeitern erschwerend hinzu. Mit unserem YouTube-Kanal erwirtschaften wir gerade mal 500 Dollar pro Monat, mit dem alten 4Players PUR und knapp 1400 Abonnenten sind es etwa 20.000 Euro brutto pro Jahr. Für eure bisherige Unterstützung möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken! Und es würde uns freuen, wenn wir noch mehr Leser von 4Players PUR überzeugen können.Wenn ihr uns mit einem Abo unterstützt, investiert ihr inüber die Welt der Spiele, die sich nicht jedem Such-Algorithmus oder jedem Trend unterordnet und die vor allem keinen Einfluss auf redaktionelle Inhalte zulässt - bei uns kann man keine Themen kaufen.Natürlich bieten wir unseren Abonnenten weiterhin dieauf allen 4Players.de-Seiten, egal ob auf dem Portal am großen Bildschirm oder unterwegs auf dem Smartphone. Hinzu kommt etwas mehr Komfort über einseitige Berichte, einen mobilen Dark-Mode sowie mehr Platz für die Anzeige von vergleichbaren Spielen etc.Aber zum ersten Mal bieten wir euch auch exklusive Inhalte . Darüber haben wir lange diskutiert, weil wir eigentlich frei für alle bleiben wollten und es uns redaktionell zusätzliche Arbeit macht. Aber letztlich ist das im Vergleich zu 2011 mittlerweile ein akzeptierter und mittelfristig notwendiger Trend, dem wir uns nicht verschließen können - zumal wir euch ja einen Gegenwert in Form von Inhalten bieten wollen. Wir starten daher mit drei exklusiven Formaten pro Monat: Ein, in dem Matthias und Jörg auf den letzten Monat zurückblicken, also auf die meist diskutierten News sowie interessante Tests, aber auch mit einigen Einblicken in den Redaktionsalltag. Ein, das als Talk sehr ausführlich und analytisch, teilweise an die zwei Stunden, auf Meilensteine und prägende Spiele eines Genres eingeht - wir starten mit dem Action-Adventure, es folgt der Shooter; diese Talks werden auch als Podcast verfügbar sein. Schließlich gibt es einen Artikel, in dem wir rein textlich auf einender Videospielgeschichte zurückblicken, der vor dem Start von 4Players im Jahr 2000 erschienen ist.Hier mal zum Reinhören der Einstieg in den ersten Podcast und ein Ausschnitt des ersten Meilenstein-Talks:Wir wollen euch aber noch mehr beteiligen und zur Interaktion animieren. Daher haben wir denkonzipiert: Ihr könnt einmal im Monat eine Stimme für eines von zwanzig Spielen abgeben, das ab 2020 erschienen ist und das wir auf jeden Fall nachtesten sollen. Vom 1. bis zum 20. eines Monats läuft diese Wahl, dann wird der Sieger mit den meisten Stimmen gekürt und das Spiel sofort einem Redakteur zugewiesen, der es spätestens bis Ende des Monats bespricht; der Test ist dann auch für alle Leser ohne Abo zugänglich. Zu Beginn könnt ihr noch keine eigenen Vorschläge direkt eintragen, aber das ist bereits in Planung. Bei der Auswahl der 20 Spiele berücksichtigen wir jedoch vieles aus dem Forenthread Fragen zu Test-Terminen Neu ist zudem der PUR-Martkplatz : Hier findet ihr Gratis-Codes für Betas, digitale Inhalte wie DLC, aber auch Spiele und Rabatte für andere Services der 4Players GmbH. Aktuell bekommt ihr dort u.a. Keys für die Vollversion von Indivisible , die aktuelle Beta von Monster Train und die Erweiterung von Pinball FX 3 . Dabei gilt aufgrund der begrenzten Mengen: First come, first served - wer schnell ist, kann hier kostenlos zugreifen.Im Jahres-Abo zahlt ihr 2,50 Euro pro Monat. Im Halbjahres-Abo sind es 4 Euro und im Monatsabo sind es 5 Euro. Alle bestehenden Abos laufen zu den alten Preisen weiter, aber ihr bekommt sofort Zugriff auf alle neuen Services von exklusiven Inhalten bis zu den Gratis-Codes im PUR-Marktplatz. Nach Ende eurer Laufzeit könnt ihr euch dann für einen der neuen Tarife entscheiden.Das ist unser neues Nutzerportal, auf dem wir alle Dienste und Services der 4Players GmbH bündeln. Dazu gehören neben 4Players PUR auch unser Server-Dienst 4Netplayers sowie die Challenge-App SCILL. Dieses Portal befindet sich noch in der Erprobungsphase und wir arbeiten mit Hochdruck daran, um die Navigationswege zu eurem Konto übersichtlicher zu gestalten. Wir freuen uns jederzeit über Feedback an: info@4players.de Wir haben noch einen Chat für PUR-Leser in der Pipeline, der demnächst startet. Es sind noch weitere Überraschungen auf dem Zettel und zusammen mir eurem Feedback wollen wir 4Players PUR gerne weiter ausbauen. Falls ihr euch andere exklusive Formate wünscht oder Anregungen habt, meldet euch einfach im Forum oder über Social Media.Vielen Dank nochmal für eure bisherige Unterstützung und viel Spaß mit dem neuen 4Players PUR Eure 4Players-RedaktionDein 4Players PUR-Abo startet sofort nach der erfolgreichen Bestellung.Du kannst jederzeit in deinem Account einsehen, bis wann dein Abo läuft.Leider ist eine Änderung des Abos während der Laufzeit nicht möglich.Ja, und du musst dafür nichts machen. Alle alten PUR-Abos erhalten automatisch ein Upgrade auf das neue Jahresabo-Modell. Die Laufzeit verlängert sich dadurch nicht.Die automatische Verlängerung ist vorerst ausgeschaltet. Schalte die automatische Verlängerung in deinem Account ein, um auch am Ende der Laufzeit deines alten Abos weiterhin alle exklusiven Inhalte zu erhalten!Stelle in deinem Account die automatische Verlängerung aus und dein Abo wird zum Ende der bezahlten Laufzeit beendet.Jeder Cent aus den Einnahmen fließt zurück ins Magazin. Du kannst uns jederzeit unter payment@4players.de oder unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4400 880 (nur Mo-Fr 10-20 Uhr und Sa/So/feiertags 12-15 Uhr) erreichen.