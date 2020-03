4Players PUR: Die PUR-Leser wollten ihn, wir haben ihn: Der Wunschtest März zu Broken Lines ist online

Aktualisierung vom 27. März, 08:58 Uhr:







Aktualisierung vom 20. März, 15:05 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 6. März, 16:41 Uhr:

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Der erste von PUR-Lesern gekürteist inklusive Video-Test online - natürlich für alle zugänglich. Und es hat sich gelohnt, diesen Titel nochmal zu besprechen, denn Broken Lines inszeniert gute Rundentaktik mit Horrorflair, die auch bald für Konsolen umgesetzt wird.Der erste Wunschtest steht fest: Ihr habt euch für das Taktik-Abenteuervon PortaPlay entschieden, das am 25. Februar für den PC veröffentlicht wurde und auch für Switch sowie PS4 und Xbox One geplant ist. Auf den Plätzen dahinter landeten in dieser Reihenfolge Beautiful Desolation Giraffe & Annika sowie Vampire's Fall: Origins und Romance of the Three Kingdoms 14 Wie geht es jetzt weiter? Ein Redakteur schnappt sich das Spiel und wird es so früh wie möglich, aber bis spätestens 31. März besprechen. Am 1. April beginnt dann eine neue Runde des Wunschtests mit 20 Titeln, aus denen ihr wählen könnt. Vielen Dank für eure Teilnahme!PS: Es kann sein, dass wir auch einige der anderen Titel hinter Broken Lines nachtesten, falls wir genug Zeit haben.So viele Spiele, so wenig Redakteure - was da alles an Tests auf der Strecke bleibt! Jeden Monat müssen wir unsere Resterampe mit Spielen füllen, die wir aus Zeitmangel einfach nicht mehr vorstellen können. Aber ab sofort kannst du als Abonnent von 4Players PUR beimmit entscheiden, welchen bisher nicht berücksichtigten Titel wir auf jeden Fall nachbesprechen: Einmal im Monat kannst du deine Stimme einem Spiel geben, das die Redaktion nachtesten soll.Wie funktioniert das? Die Wahl beginnt am 1. eines Monats und läuft aktuell z.B. bis zum 20. März. Du hast eine Stimme und kannst dich für eines von zwanzig Spielen entscheiden, das in diesem Jahr erschienen ist und das von der Redaktion zur Auswahl gestellt wurde. Das Spiel mit den meisten Stimmen wird dann auf jeden Fall vorgestellt. Es kann aber auch sein, dass wir auch andere aus der Liste noch mit einem Test versehen, falls genug Zeit ist.Im Idealfall bieten wir im Wunschtest - der natürlich für alle Besucher auch ohne PUR lesbar ist - immer die wichtigsten nicht getesteten Titel eines Jahres an, die unsere Redakteure auf ihren Listen hatten. Wir können leider nicht alle Spiele zur Auswahl anbieten, da wir zum einen auf all das beschränkt sind, was in unserer Datenbank registriert ist und wir einige exotische MMO, Sims oder Serious Games nicht besprechen.Aber falls dergut ankommt, werden wir diesen Service vielleicht um direkte Uservorschläge erweitern, so dass ihr selbst Spiele eintragen könnt, die dann mit der Datenbank abgeglichen werden. Ihr wollt mehr Stimmen pro Wahl? Ihr habt andere Vorschläge? Schreibt uns hier im Forum oder an moin@4players.de - wir freuen uns auf euer Feedback!Letztes aktuelles Video: Das neue PUR Joerg erklaert Features und Preismodell