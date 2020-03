4Players PUR: NEU: Wunschtest - Mach mit und wähle einen Test!

So viele Spiele, so wenig Redakteure - was da alles an Tests auf der Strecke bleibt! Aber ab sofort kannst du als Abonnent von 4Players PUR beimmit entscheiden, welchen bisher nicht berücksichtigten Titel wir auf jeden Fall nachbesprechen: Einmal im Monat kannst du deine Stimme einem Spiel geben, das die Redaktion nachtesten soll.Wie funktioniert das? Die Wahl beginnt am 1. eines Monats und läuft aktuell z.B. bis zum 20. März. Du hast eine Stimme und kannst dich für eines von zwanzig Spielen entscheiden, das in diesem Jahr erschienen ist und das von der Redaktion zur Auswahl gestellt wurde. Das Spiel mit den meisten Stimmen wird dann auf jeden Fall vorgestellt. Es kann aber auch sein, dass wir andere aus der Liste noch mit einem Test versehen, falls genug Zeit ist.Im Idealfall bieten wir im Wunschtest immer die wichtigsten nicht getesteten Titel eines Jahres an, die unsere Redakteure auf ihren Listen hatten. Wir können leider nicht alle Spiele zur Auswahl anbieten, da wir zum einen auf all das beschränkt sind, was in unserer Datenbank registriert ist und wir einige exotische MMO, Sims oder Serious Games nicht besprechen.Aber falls der Wunschtest gut ankommt, werden wir diesen Service vielleicht um direkte Uservorschläge erweitern.Letztes aktuelles Video: Das neue PUR Joerg erklaert Features und Preismodell