4Players PUR: Neue Spiele auf dem PUR-Marktplatz: Conglomerate 451 und System Invaders

Du bist der CEO einer Spezialbehörde, die vom Senat von Conglomerate-City beauftragt wird, die Ordnung in Sektor 451 wiederherzustellen. Dort haben sich korrupte Firmen Territorien gesichert. Dank des letzten Verfassungsbeschlusses hast du die Erlaubnis, menschliche Klone zu erschaffen. Stelle dir dein eigenes Team zusammen, manipuliere DNS, bilde deine Agenten aus, rüste sie mit High-Tech-Waffen aus, wähle Cyber-Gliedmaßen, die du implantieren möchtest, und schicke deinen Trupp mit nur einem Ziel in den Einsatz: Die Auslöschung der Kriminalität und die Widerherstellung der Ordnung um jeden Preis."

Und zum anderen warten Closed-Beta-Keys des Retro-Shooters System Invaders des Indie-Teams von Prisma Games. Die Codes sind ab sofort einlösbar und berechtigen nicht nur zur Teilnahme am Betatest - zum Start des Spiels am 18. März werden die Beta-Versionen in die Vollversion umgewandelt. Weitere Infos zu dem Spiel, das seine Inspiration beim Klassiker Space Invaders nicht verbergen kann, findet ihr auf der offiziellen Steam-Seite Bei beiden Titeln gibt es nur eine begrenzte Verfügbarkeit, wer zuerst kommt, spielt zuerst (solange der Vorrat reicht). Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass Conglomerate 451 zu dem Pool an "limitierten" Titeln gehört, aus dem man sich nur ein Mal pro Monat bedienen darf.Wer noch kein PUR-Abo abgeschlossen hat, um neben Werbefreiheit und dem Zugriff auf exklusive Inhalte wie Podcasts auch Marktplatz-Keys abholen zu können, kann auf der Übersichtsseite eines der Angebote wahrnehmen.Weitere Infos zu 4Players PUR findet ihr ebenfalls auf der Übersichtsseite sowie in der News zum Launch.