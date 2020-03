4Players PUR: Neue Codes auf dem Marktplatz: 20 Prozent Rabatt bei Allyouplay.com

Auf PUR-Abonnenten warten ab sofort neue Codes auf dem Marktplatz: Mit den frisch eingestellten Keys gibt es bei All You Play 20 Prozent Rabatt bei eurem nächsten Einkauf auf das PC-Sortiment des Shops. Die Gutscheine sind gültig bis zum 13.05.2020 und nicht mit anderen Gutscheinen oder Promotionen seitens All You Play kombinierbar.Wer auf klassische Vollversionen etc. wartet, muss sich hingegen noch bis Donnerstag gedulden - dann halten wir Versionen der Rundentaktik Dreadlands bereit. Nächste Woche folgt dann u.a. der DLC "Shadows over Bögenhafen" für Warhammer Vermintide 2.Weitere Informationen zu PUR und dem Marktplatz findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Live-FAQ Joerg und Mathias beantworten eure Fragen zum neuen 4Players PUR