4Players PUR: Neue Vollversion auf dem Marktplatz: Dreadlands

Das Team der Blackfox Studios hat nicht nur der Early-Access-Version der Rundentaktik Dreadlands einen Offline-Solomodus hinzugefügt, wie es von der Community sehnlich gewünscht wurde. Um das Update gebührend zu feiern, hat uns Publisher Fatshark auch einige Steam-Keys des Titels zur Verfügung gestellt, um sie mit unseren PUR-Abonnenten zu teilen.Ab sofort finden interessierte PUR-Leser die Codes zur Early-Access-Fassung, die mit dem Start der Release-Version automatisch aufgewertet wird, auf dem Marktplatz (solange Vorrat reicht).Bitte beachtet, dass diese Keys zu dem Pool an Titeln gehören, aus denen man sich nur ein Mal pro Monat bedienen darf. In diesem Zusammenhang möchten wir auch nochmals darauf hinweisen, dass wir an einer Alternative zum reinen "First Come, First Served" arbeiten, für die wir aber noch kein genaues Datum nennen können.Nächste Woche haben wir u.a. Keys zur Vermintide-2-Erweiterung "Shadows over Bögenhaven für euch - und davon werden deutlich mehr zur Verfügung stehen.Weitere Informationen und Anmelde-Optionen zu PUR sowie den Marktplatz-Inhalten könnt ihr hier finden.Letztes aktuelles Video: Live-FAQ Joerg und Mathias beantworten eure Fragen zum neuen 4Players PUR