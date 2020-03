4Players PUR: Alle Tracker sind ab sofort für PUR-Abonnenten auf dem Portal, im Forum und mobil deaktiviert

Bisher hatten wir für den werbefreien Premium-Servicenur einige Tracker von Drittanbietern wie Taboola oder Ströer im Hintergrund deaktiviert, da wir die anderen für interne Zählungen, externe Reportings oder für Werbeformate eingesetzt haben - mehr dazu unter Datenschutz Wir haben zusammen mit Redaktion, Entwicklung und Geschäftsführung diesen Status quo besprochen und beschlossen,, sowohl auf dem Portal als auch für die mobile Webseite und im Forum. Das heißt, dass euer Surfverhalten auf 4Players.de weder von Google Analytics noch Matomo, AWStats, IVW oder anderen Trackern registriert wird. Ausgenommen davon sind aus technischen Gründen lediglich die Payment-Systeme, der Serverdienst 4Netplayers sowie der kompetitive Spieleservice SCILL Play Wir hoffen, dass wir euch damit die Entscheidungerleichtern können. Für uns bedeutet das zwar zum einen einen Verlust an gezählten Usern bzw. Views: Wenn ein PUR-Leser ein Video anschaut, wird das ab sofort nach außen nicht angezeigt - alle Zahlen werden sinken. Und die PUR-Leser werden ab sofort nicht mehr zu unserer Reichweite an Unique Usern gezählt.Hinzu kommt, dass wir nicht mehr analysieren können, was PUR-Leser anklicken oder anschauen. Daher werden wir in Zukunft nur über eure Kommentare sowie eigene Umfragen erfahren können, welche Inhalte des Premium-Service ihr besonders intensiv nutzt oder was wir ausweiten sollen.Für uns ist diese konsequente und transparente Vorgehensweise aber unabdingbar für den weiteren Ausbau von 4Players PUR. Wir brauchen euer Vertrauen in unseren werbefreien Premium-Service und unsere redaktionelle Qualität, um dieses Magazin erfolgreich in die Zukunft zu führen.Wir haben noch einige Überraschungen fürparat.Vielen Dank für eure Unterstützung!Letztes aktuelles Video: Live-FAQ Joerg und Mathias beantworten eure Fragen zum neuen 4Players PUR