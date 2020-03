4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Codes für Vermintide-2-DLC Shadows over Bögenhafen

nicht

Alle Abonnenten von 4Players PUR finden ab sofort einen neuen digitalen Gegenstand auf dem PUR-Marktplatz: Der Publisher Fatshark hat 300 Steam-Keys für die Vermintide-2-Erweiterung Shadows over Bögenhafen zur Verfügung gestellt, die wir gerne an unsere treuen Leser weitergeben. Bitte beachtet dabei, dass das dafür benötigte Hauptspiel Warhammer: Vermintide 2 integriert ist.Voraussichtlich am Donnerstag stellen wir Codes für den Seitwärts-Scroller 1993 Space Machine in den Marktplatz. Nächste Woche gibt es dann vermutlich auch endlich wieder Codes für Konsolenspiele.Weitere Information zu 4Players PUR sowie Abo-Optionen findet ihr auf der offiziellen Seite Letztes aktuelles Video: Live-FAQ Joerg und Mathias beantworten eure Fragen zum neuen 4Players PUR