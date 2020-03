4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Codes für das Adventure Tales of the Neon Sea von Zodiac Interactive

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Kurz bevor es ins Wochenende geht, gibt es auf dem PUR-Marktplatz eine neue Vollversion. Allerdings ist das Adventure Tales of the Neon Sea von Zodiac Interactive erneut nur in begrenzter Stückzahl vorhanden und zählt wie einige andere Spiele der letzten Wochen zu den so genannten "Pool-Titeln", aus denen man nur einen pro Monat wählen darf. Dazu ein Hinweis: Wir sind immer noch dabei, eine überarbeitete Version des Vergabesystems auszuarbeiten, können aber noch kein genaues Datum nennen, wann mit einer Fertigstellung zu rechnen ist.Weitere Informationen zur Vollversion findet ihr auf der PUR-Übersichtsseite . Hinweise zur Anmeldung, den weiteren Inhalten des Abo-Services oder der Preisgestaltung könnt ihr ebenfalls dort nachlesen.Letztes aktuelles Video: Live-FAQ Joerg und Mathias beantworten eure Fragen zum neuen 4Players PUR