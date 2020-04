4Players PUR: Neue Codes auf dem Marktplatz: PUR-Premium-Pakete für Rise of Legions von Broken Games

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Viel exklusiver geht es nicht: Mit dem heutigen Neuzugang auf dem PUR-Marktplatz kriegen alle PUR-Abonnenten Inhalte für den Strategie-Mix Rise of Legions von Broken Games, die ganz speziell von den Entwicklern vorbereitet wurden.Neben sieben Tagen Premium-Zugang für das kostenlos auf Steam herunterladbare Spiel, einem zusätzlichen Deckslot sowie 1200 Credits, um euch z.B. neue Einheiten-Karten für eure Armee zulegen zu können, gibt es nur für PUR-Leser einen neuen Skin für die Schildwache, der aus dem "Sentinel" einen PURifier macht.Für den Fall, dass ihr in Rise of Legions auf der Suche nach neuen Herausforderungen sein solltet, haben wir ebenfalls einen Tipp für euch: Ladet euch entweder die 4Players-Challenge-App "SCILL Play" auf Mobilsystemen herunter oder besucht die offizielle Webseite SCILLPlay.com , um euch für die kostenlosen frischen Aufgaben sowie weitere Belohnungen anzumelden. Das SCILL-Team arbeitet eng mit den Entwicklern von Broken Games zusammen, um einen kontiniuerlichen Nachschub an Herausforderungen zur Verfügung zu stellen.Weitere Information zum PUR-Abonnement oder dem Marktplatz für digitale Gegenstände findet ihr auf der offiziellen Seite Letztes aktuelles Video: Live-FAQ Joerg und Mathias beantworten eure Fragen zum neuen 4Players PUR