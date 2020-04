4Players PUR: Neue Codes auf dem Marktplatz: Bloodstained - Ritual of the Night

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Es warten ab sofort neue Codes für PUR-Abonnenten auf dem Marktplatz. Für heute hat Publisher 505 Games einige Vollversionen der Xbox-One-Fassung von Bloodstained: Ritual of the Night von CastleVania-Schöpfer Koji Igarashi zur Verfügung gestellt.Der Titel, der bei uns im Test mit 79% eine Wertung im Gut-Bereich bekommen hat, gehört allerdings erneut zum Pool an Titeln, aus denen man sich nur ein Mal pro Monat bedienen darf.In diesem Zusammenhang haben wir Neuigkeiten zur Code-Vergabe der Vollversionen im Allgemeinen: Es wurde ein neues Konzept ausgearbeitet, dass die Vergabe transparenter macht und auch den Interessenten eine Chance geben wird, die nicht in den ersten fünf bis zehn Minuten nach Veröffentlichung eine Möglichkeit haben, einen Code abzurufen. Der Umbau wird demnächst starten. Wir benachrichtigen euch und stellen das umgearbeite Modell so schnell wie möglich nach Finalisierung vor.Weitere Infos zu 4Players PUR, den Preismodellen des Abo-Services sowie allen weiteren Marktplatz- bzw. den exklusiven PUR-Inhalten findet ihr auf der Übersichtsseite Letztes aktuelles Video: Live-FAQ Joerg und Mathias beantworten eure Fragen zum neuen 4Players PUR