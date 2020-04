4Players PUR: Nachschub auf dem Marktplatz: Codes für Retro-Shooter 1993 Space Machine

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Der gerade frisch auf dem PUR-Marktplatz eingetroffene Code-Nachschub richtet sich in erster Linie an Fans von Arcade-Ballereien im Stile von R-Type oder Thunderforce. Heute warten Vollversionen der PC-Version von 1993 Space Machine , die von Exceed und Limit Break zur Verfügung gestellt wurden.Für die Umsetzung der in der letzten Woche angekündigten Änderungen bei der Code-Verteilung bitten wir noch um etwas Geduld. Sprich: 1993 gehört zu den Pool-Titeln, bei denen man sich nur einmal pro Monat nach dem Motto "First Come, First Served" bedienen darf.Weitere Information zu 1993 Space Machine findet ihr auf der offiziellen Steam-Seite Letztes aktuelles Video: Live-FAQ Joerg und Mathias beantworten eure Fragen zum neuen 4Players PUR