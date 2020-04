4Players PUR: Gewinnspiel: Fünf Codes für die Closed Beta von Arc Systems Guilty Gear Strive

05.00 Uhr

Das von Arc System Works ( Dragon Ball FighterZ ) entwickelte Prügelspiel Guilty Gear Strive soll Ende 2020 für die PlayStation 4 erscheinen. Doch in dieser Woche steht die Closed-Beta in den Startlöchern, deren Teilnahme-Codes eigentlich alle schon vergeben sind.Mit Unterstützung von Arc System sowie Publisher Bandai Namco haben wir es dennoch geschafft, fünf der raren Keys aufzutreiben, die wir im Rahmen einer Verlosung an unsere PUR-Abonnenten weitergeben.Um teilzunehmen, müsst ihr nur als PUR-Leser eingeloggt sein, der Gewinnspiel-Seite einen Besuch abstatten und auf den Teilnahmeknopf klicken. Morgen um 17.00 Uhr losen wir die Gewinner aus, damit ihr im Rahmen des knappen Zeitplans genug Zeit habt, um das Spiel herunterladen und die ersten Kämpfe (sowohl online als auch gegen KI) starten zu können.Bitte beachtet: Die Closed Beta ist nur aufverfügbar und mit folgendem Zeitplan (MESZ) ausgestattet.16.04.2020: Start des Downloads möglich (Zeit kann variieren)17.04.2020:Serverstart (ab dann ist der Offline-/KI-Modus verfügbar)18.04.2020:bisOnline-Test 118.04.2020:bis(19.04.2020) Online-Test 219.04.2020:bisOnline-Test 3Wir wünschen euch viel Glück und allen Gewinnern viel Spaß!!!Weitere Informationen zum Abo-Service 4Players PUR sowie Anmelde-Optionen findet ihr auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Live-FAQ Joerg und Mathias beantworten eure Fragen zum neuen 4Players PUR