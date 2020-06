4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Zugangs-Codes für den VIP-Support-Club des Strategie-Spiels Heart of Muriet

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Heute wartet auf dem PUR-Marktplatz ein eher ungewöhnlicher digitaler Gegenstand, der vor allem die Fans von Echtzeit-Strategie interessieren dürfte. Das zu RedMoon Studios gehörende Entwickler-Team von Cratr Games möchte die Hilfe unserer PUR-Leser bei der Entwicklung der ambitionierten Echtzeitstrategie Heart of Muriet in Anspruch nehmen.Macht euch ein Bild von dem Projekt: Die Alpha-Version der Fantasy-Strategie im Voxel-Look kann hier kostenlos sowie ohne weitere Verpflichtungen heruntergeladen werden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann über die vom Team zur Verfügung gestellten Codes Zugang zum VIP-Support-Bereich des Discord-Channels für Heart of Muriet bekommen und darüber engen Kontakt zu den Entwicklern halten, um ihnen Feedback sowie Denkanstöße zu geben.Bitte beachtet, dass die Codes limitiert sind. Daher bitten wir euch, dass sich wirklich nur diejenigen einen Code abholen, die Interesse daran haben, die Entwickler bei der weiteren Gestaltung des Titels tatkräftig mit Feedback zu unterstützen.Weitere Infos zu Heart of Muriel könnt ihr auf der Download-Seite einsehen. Für zusätzliche Details zu 4Players PUR, den damit verbundenen exklusiven redaktionellen Inhalten, der Werbe- und Tracker-Freiheit oder den anderen Marktplatz-Gegenständen empfehlen wir die offizielle PUR-Seite Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im Juni