4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Closed-Beta-Zugang für Team-Action HoverGrease von Altergaze

Heute wartet auf dem Marktplatz erneut die Möglichkeit für einige PUR-Leser, ein Spiel deutlich vor seiner Veröffentlichung anspielen und in direkten Kontakt mit den Entwicklern treten zu können. Das Indie-Team Altergaze hat einige Codes für sein Projekt HoverGrease zur Verfügung gestellt, eine Mischung aus Team-Shooter und Twinstick-Action, die ab Freitag, 22.00 Uhr in eine Closed-Beta-Phase startet.Wer Interesse hat, den Titel auszuprobieren und das Team mit Feedback bei der Entwicklung zu unterstützen, kann sich auf dem Marktplatz einen der limitierten Codes abholen.Bitte beachtet, dass der abgeholte Code nicht für den Download von HoverGrease, sondern zur Aktivierung benötigt wird und dass man zusätzlich auch über ein Discord-Account verfügen sollte, um mit den Entwicklern in Kontakt treten zu können. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Code-Beschreibung auf dem Marktplatz.Falls ihr vorher ein paar weitere Details zu HoverGrease erfahren möchtet, empfehlen wir euch die offizielle Webseite Alle Infos zu 4Players PUR, der damit verbundenen Werbe- sowie Tracking-Freiheit, den exklusiven redaktionellen Inhalten oder weiteren Marktplatz-Angeboten könnt ihr hier einsehen.Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im Juli