4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Fell Seal: Arbiter's Mark - Missions and Monsters DLC (PC)

Die erste offizielle Erweiterung für das rundenbasierte Taktik-RPG Fell Seal: Arbiter's Mark ist erst vor wenigen Wochen erschienen und bietet zahlreiche neue Features. Aktive PUR-Abonnenten haben jetzt die Möglichkeit, einen von insgesamt 15 Steam-Keys zu ergattern und neue Monster zu zähmen sowie neue Orte zu entdecken.Fell Seal: Arbiter's Mark - Missions and Monsters im Überblick:Missions and Monsters ist die erste Erweiterung für Fell Seal: Arbiter's Mark mit etlichen Neuerungen, die den Spielverlauf bereichern. Du kannst jetzt mächtige Monster aus ganz Teora rekrutieren, ihnen individuell eigene Klassen zuweisen und sie mit deinen restlichen Streitkräften in den Kampf entsenden. Wenn deine Armee größer wird, kannst du deine Truppen auf eigene Missionen schicken, um wertvolle Ressourcen zu sammeln, spezielle Belohnungen zu verdienen, neue Orte und Klassen freizuschalten und letztendlich das Land sicherer zu machen! Stelle dich neuen Herausforderungen, die deinen taktischen Eifer testen, während du dich in gewaltige Schlachten gegen die tödlichsten Monster stürzt, die das Land je gesehen hat!Um Fell Seal: Arbiter's Mark - Missions and Monsters spielen zu können, wird die Grundversion des Spiels benötigt.Alle Details zu 4Players PUR, den weiteren digitalen Gegenständen, die auf dem Marktplatz zur Verfügung stehen, der Tracking- und Werbefreiheit auf dem Portal sowie den exklusiven redaktionellen Inhalten könnt ihr hier einsehen.