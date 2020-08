4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Company of Crime-Vollversionen (Steam/PC)

Baue ein einflussreiches kriminelles Syndikat auf oder agiere als furchtloser Chef von Scotland Yard in rundenbasierten Kämpfen!1C Entertainment und der Entwickler Resistance Games veröffentlichen mit Company of Crime ein taktisches, rundenbasiertes Strategiespiel zum Aufbau eines kriminellen Imperiums, das im London der 1960er Jahre spielt. Als Spieler habt ihr die Wahl, Anführer einer kriminellen Gang zu werden und ein Unternehmen errichten, das die Unterwelt beherrscht, oder als Chefinspektor der berühmten Flying Squad von Scotland Yard zu spielen und die kriminellen Banden Stück für Stück niederzureißen.Company of Crime ist am vergangenem Samstag offiziell auf Steam erschienen und ihr habt jetzt die Chance, euch einen Code für eine Vollversion zu sichern!Alle Details zu 4Players PUR, den weiteren digitalen Gegenständen, die auf dem Marktplatz zur Verfügung stehen, der Tracking- und Werbefreiheit auf dem Portal sowie den exklusiven redaktionellen Inhalten könnt ihr hier einsehen.Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im August