4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Vollversion Big Farm Story (PC) von Goodgame Studios

Bislang hatten sich die Hamburger Goodgame Studios auf mobile sowie Browser-Spiele konzentriert. Doch mit Big Farm Story, das seit heute im Early Access erhältlich ist, wagt man den Sprung auf Steam. Um dies gebührend zu feiern, hat Goodgame freundlicherweise einige Keys zur Verfügung gestellt, die ihr als Neuzugang auf dem PUR-Marktplatz findet. Bitte beachtet, dass der Titel zu den limitierten Pool-Titeln gehört, aus denen man sich nur einmal pro Monat bedienen darf.Apropos: Wir arbeiten weiterhin an einer Lösung, die die Code-Vergabe transparenter sowie übersichtlicher macht und hoffen, dass wir euch die neue Variante so schnell wie möglich zur Verfügung stellen können.Die Early-Access-Spieler erhalten folgende zusätzliche Inhalte für den Farm-Aufbau:• süßes Ferkel als exklusives Haustier, das den Spieler begleitet und Schätze findet• einen Korb zum Ausruhen für das Ferkel zu Hause im Bauernhaus• 6 Möbel und Dekorations-Elemente für die individuelle Gestaltung des Bauernhauses• 12 XP-Blumen-SaatenIn den kommenden Wochen und Monaten können Spieler außerdem zusätzliche neue und kostenlose Inhalte für Big Farm Story erwarten wie z.B.:• Erweiterung der Spielinhalte: Weitere Farmtiere, Haustiere, Handwerksrezepte und Ressourcen zum Sammeln werden hinzugefügt und die Geschichte wird Kapitel für Kapitel weiterentwickelt, indem neue Charaktere eingeführt werden.• Mehrspielermodus: Die Spieler können sich mit Leuten in der Stadt treffen und unterhalten, sowie ihre Freunde einladen, um ihre Farm zu besuchen.• Kochen: Der Spieler kann Produkte der Big- Farm-Story-Welt kombinieren und sie in köstliches Essen verwandeln, um sich selbst zu stärken, Freunde zu belohnen oder Aufträge zu erfüllen!Weitere Infos zu Big Farm Story findet ihr auf der offiziellen Steam-Seite Mehr Details zu 4Players PUR, der damit verbundenen Werbe- oder Trackingfreiheit, den exklusiven redaktionellen Inhalten sowie weiteren Marktplatz-Inhalten findet ihr auf der PUR-Übersicht Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im August