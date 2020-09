4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: PC-Vollversion "The Almost Gone" von Happy Volcano und Playdigious

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Im Juli hat das Rätselspiel The Almost Gone von Happy Volcano trotz seines reduzierten Designs im Test von 4Players am Gold-Award geschnuppert und diesen mit einer Wertung von 84% nur knapp verpasst.Der Publisher Playdigious hat uns für unsere PUR-Leser freundlicherweise einige Vollversionen des Titels zur Verfügung gestellt, die Interessierte auf dem PUR-Marktplatz finden. Bitte beachtet, dass diese Keys zu den limitierten "Pool-Titeln gehören, aus denen man sich nur ein Mal pro Monat bedienen darf.Für alle Unschlüssigen, die evtl. auf einen anderen Titel warten, haben wir nachfolgend eine Liste mit weiteren Spielen, die im September ihren Weg in den Marktplatz finden - es können allerdings noch in dem einen oder anderen Fall kurzfristige Änderungen stattfinden.Weitere Infos zu 4Players PUR, der damit verbundenen Werbe- und Trackingfreiheit, den exklusiven redaktionellen Inhalten sowie weiteren Inhalten auf dem Marktplatz für digitale Gegenstände findet ihr auf der offiziellen Seite Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im September