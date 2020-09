4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: PC-Codes für Retro-Raser Hotshot Racing von Sumo Digital und Lucky Mountain Games

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Heute haben wir für alle PUR-Abonnenten ein ganz besonderes Highlight auf dem Marktplatz vorbereitet: Eine PC-Vollversion des erst gestern von 4Players getesteten sowie mit einem Gold-Award veredelten Arcade-Rennspiels Hotshot Racing . Für weitere Details zu dem Titel verweisen wir an dieser Stelle daher nicht hauptsächlich auf die entsprechende Steam-Seite, sondern legen euch den Test ans Herz, in dem ihr alles über das außergewöhnliche Rennspiel von Sumo Digital und Lucky Mountain Games erfahrt.Der Titel gehört zwar ebenfalls zu den Pool-Titeln, aus dem ihr euch nur einmal pro Monat bedienen dürft, aber Publisher Curve Digital hat uns für unsere PUR-Leser netterweise mit einer deutlich höheren Anzahl an Steam-Keys ausgestattet als üblich, so dass die Chance sehr hoch ist, dass ihr dieses Ausnahme-Rennspiel bei euch auf die Festplatte schaufeln könnt.Für weitere Informationen zu 4Players PUR, der damit verbundenen Werbe- und Trackingfreiheit, weiteren Marktplatz-Inhalten oder den exklusiven redaktionellen Formaten findet ihr hier Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im September