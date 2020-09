4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Einsteiger-Pakete für World of Warships von Wargaming anlässlich des fünfjährigen Jubiläums der Seeschlachten

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Bevor wir uns ins Wochenende verabschieden, gibt es einen weiteren Neuzugang auf dem PUR-Marktplatz. Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums von World of Warships hat Wargaming Codes zur Verfügung gestellt, mit denen sich Neueinsteiger in die actionreichen Seeschlachten vom Start weg einige zusätzliche Inhalte können dürfen.Mit dem Code bekommt ihr 555 Dublonen, 555.555 Credits, den Premium-Schiffskreuzer 'Exeter' mit drei erfahrenen Kapitänen sowie einem Liegeplatz im Hafen, 20 Jubiläums-Tarnungen und sieben Tage Premiumzeit gutgeschrieben. Wenn ihr euch über diesen Link anmeldet, bekommt ihr zusätzlich weitere sieben Tage Premium-Zeit, den deutschen Premium-Kreuzer 'Emden', den amerikanischen Kreuzer 'St. Louis', 20 Tarnungen "Rastloses Feuer", 200 Dublonen sowie 2,5 Millionen Credits.Weitere Details zu World of Warship sowie den Link zum kostenlosen Client-Download findet ihr auf der offiziellen Seite Wenn ihr auf der Suche nach zusätzlichen Herausforderungen und weiteren Goodies für World of Warships seid, schaut gerne bei SCILL Play vorbei, der Challenge- und Community-App der 4Players GmbH. Dort werden in einer offiziellen Kooperation mit Wargaming weitere Aufgaben und Belohnungen angeboten.Alle Infos zu 4Players PUR, weiteren Marktplatz-Inhalten (wie z.B. der Vollversion zum auf 4Players.de mit einem Gold-Award ausgezeichneten Hotshot Racing), den exklusiven redaktionellen Formaten oder der Werbe- sowie Tracking-Freiheit findet ihr hier Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im September