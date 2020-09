4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: PC-Vollversion von Medieval Dynasty von Toplitz Productions

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Gestern ist die im Mittelalter angesiedelte Genremix Medieval Dynasty auf Steam in die Early-Access-Phase gestartet. Wir können Dank der freundlichen Unterstützung von Publisher Toplitz Productions unseren PUR-Lesern einige Keys anbieten, die zum Download der Vollversion berechtigen, die natürlich im Laufe der Zeit bis zum Verlassen des Early Access kontinuierlich weiter ausgebaut wird.Bitte beachtet: Medieval Dynasty mit seinem Mix aus Survival, Simulation, Rollenspiel und Strategie gehört zu den limitierten Pool-Titeln, aus denen man sich nur ein Mal pro Monat bedienen darf.Toplitz beschreibt Medieval Dynasty wie folgt:"Europa im Mittelalter - - das geheimnisvolle Abendland, regiert von Adel und Klerus, erwartet Sie! Hier hat der Handel zwischen den Nationen nicht nur Wohlstand, sondern auch Neid, Gier und Misstrauen hervorgebracht. Nutzen Sie die sich ständig verändernde Umgebung um Ihr kleines Stück Land in ein Heim und Ihr Dorf in eine florierende Stadt zu verwandeln, die die Zeit überdauern wird. Gründen Sie mit Ihren Nachkommen eine Dynastie und regieren Sie über Generationen hinweg Ihr eigenes Reich.Sie starten Ihr einfaches Leben als junger Mann, sammeln Erfahrungen, erlernen und verbessern Ihre Fähigkeiten als Bauer und Jäger und erbauen Ihr eigenes Heim – von der einfachen Hütte, bis zum umfangreichen Hof. Es gilt, das Volk zu motivieren, sich in Ihrer Nähe niederzulassen, für Sie zu arbeiten und so den Bestand Ihrer Dynastie zu sichern.Eine riesige mittelalterliche offene 3D-Welt erwartet Sie ... Werfen Sie ein Auge auf den harten Winter und unvorhersehbare Ereignisse während Sie Ihre Fähigkeiten verfeinern und Ihr Vermächtnis erschaffen, das den Platz Ihrer Blutlinie in der Geschichte über Generationen sichern wird."Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite sowie der Steam-Produktseite Nähere Details zu 4Players PUR, den damit verbundenen exklusiven redaktionellen Formaten, der Werbe- und Trackingfreiheit sowie weiteren Marktplatz-Inhalten könnt ihr hier einsehen.Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im September