4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Steam-Keys für das Strategiespiel Secret Government von GameTrek und 1C Entertainment

Eigentlich war für heute als Neuzugang auf dem PUR-Marktplatz die Vollversion des ungewöhnlichen Survival-Abenteuers Piece of Mind vorgesehen. Doch da die Early-Access-Version die Freigabe noch nicht bekommen hat und daher noch nicht über Steam spielbar ist, gibt es eine kleine Planänderung - die Vergabe der Keys für Piece of Mind wird vorläufig auf nächste Woche verschoben.Stattdessen können wir euch heute das im Frühsommer veröffentlichte Strategiespiel Secret Government von GameTrek anbieten, das uns freundlicherweise von 1C Entertainment zur Verfügung gestellt wurde und euch zum Leiter einer Geheimorganisation macht, die versucht, die Weltherrschaft über vornehmlich unlautere Mittel an sich zu reißen. Bitte beachtet: Der Titel, der sich ebenfalls noch in der Early-Access-Phase befindet und im Lauf der nächsten Wochen und Monate beständig weiter entwickelt wird, gehört zu den limitierten Pool-Titeln, aus denen man sich nur einmal pro Monat bedienen darf.Für weitere Informationen zu Secret Government empfehlen wir die Steam-Produktseite oder einen Besuch bei 1C Entertainment . Zusätzliche Details zu 4Players PUR, der damit verbundenen Werbe- sowie Trackingfreiheit auf 4Players.de, weiteren Marktplatz-Inhalten sowie den exklusiven redaktionellen Formaten könnt ihr hier finden.Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im September