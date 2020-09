4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: PC-Vollversion der Online-Action Forge and Fight von Flamebait Games

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Um im immer größer werdenen Markt der Online-Spiele aufzufallen, muss man als Entwickler immer mehr Fantasie an den Tag legen. Wie z.B. das Team von Flamebait Games, die vor etwa zwei Wochen ihr Projekt Forge and Fight in den Early Access auf Steam geschickt haben.Eine Comic-Kulisse, angereichert mit rasanten Mehrspieler-Auseinandersetzungen, die wiederum mit selbst geschmiedeten Waffen-Kreationen ausgefochten werden, klingt auf jeden Fall ungewöhnlich. Und dank der freundlichen Unterstützung von Flamebait können wir unseren PUR-Lesern auf dem Marktplatz einige Steam-Keys und damit die Möglichkeit anbieten, sich als schmiedender Gladiator zu versuchen.Bitte beachtet dabei zum einen, dass der Titel sich noch in der Early-Access-Phase befindet und bis zur finalen Veröffentlichung noch beständig weiterentwickelt wird und zum anderen, dass Forge and Fight zu den Pool-Titeln gehört, bei denen man sich nur ein Mal pro Monat bedienen darf. Sprich: Wer diesen Monat noch nicht zugegriffen hat, sollte die Gelegenheit nutzen.Wer weitere Informationen zu Forge and Fight benötigt, kann auf der offiziellen Steam-Produktseite fündig werden. Mehr Details zu 4Players PUR, den damit verbundenen exklusiven redaktionellen Formaten, weiteren Marktplatz-Inhalten oder der Werbe- sowie Tracking-Freiheit findet ihr hier Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im September