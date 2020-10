4Players PUR: PUR-Inhalte: Neuer Veröffentlichungs-Rhythmus

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Liebe PUR-Abonnenten, wir werden die exklusiven Inhalte Wunschtest-Abstimmung, Klassiker-Bericht, Video-Format sowie Podcast künftig über den jeweiligen Monat verteilt anbieten, anstatt alles zusammen an einem Tag. Das erlaubt uns bei der Erstellung mehr Flexibilität, wenn nicht zwingend Video plus Retro-Text plus Podcast am selben Tag in den Startlöchern stehen müssen.Zum anderen hoffen wir, dass so für unsere PUR-Abonnenten gleichzeitig das Gefühl entsteht, konstanter und regelmäßiger mit neuen, exklusiven Features versorgt zu werden. Natürlich könnt ihr auf unserer Übersichtsseite stets auf einen Blick erkennen, welche PUR-Inhalte für den aktuellen Monat bereits veröffentlicht wurden, solltet ihr die News dazu verpasst haben. Und selbstredend findet ihr dort wie immer Gratis-Codes in unserem PUR-Marktplatz sowie alle bisherigen archivierten Beiträge, darunter viele ausführliche Meilensteine-Videos, Klassiker-Texte, Podcasts & Co.Eine ausführliche Erläuterung unseres überarbeiten PUR-Konzepts seit März und Jörgs Vorstellungsvideo findet ihr übrigens hier . Des Weiteren empfehlen wir euch den heute veröffentlichen Test zu Factorio (das die Abstimmung zum Wunschtest September gewann) oder natürlich die Stimmabgabe für den neuen Wunschtest Oktober Vielen Dank für eure Unterstützung!