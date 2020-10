4Players PUR: 4Players PUR: Was gibt es im Oktober auf dem Marktplatz? Plus: Codes für ein exklusives PUR-Banner in Conquerer's Blade von My.games

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Mit dem Beginn des neuen Monats wurden die Zugriffsoptionen auf die limitierten Pool-Titel auf dem Marktplatz wieder zurückgesetzt. Und damit ihr wisst, auf was ihr euer Votum verwenden könnt, solange eine erweiterte Lösung, die eine optimierte Verteilung ermöglicht, weiter in Arbeit ist, haben wir nachfolgend eine kleine Übersicht, was für diesen Monat geplant ist. Bitte beachtet: Es kann zu kurzfristigen Änderungen kommen - doch dies haben wir für euch an Marktplatz-Zugängen geplant:• Bomb Bots: Premium-Skin• Tip Of The Spear: PC-Vollversion (Early Access)• Warhammer Vermintide 2: Vollversion• Master Arena: Vollversion (Early Access)• Piece of Mind: Vollversion (Early Access)Doch so ganz ohne Neuzugang wollen wir uns nicht ins Wochenende verabschieden. Passend zum anstehenden Start der fünften Saison des Free-to-play-MMO Conquerer's Blade am 13. Oktober hat sich Publisher My.games ins Zeug gelegt und für unsere PUR-Leser vorab ein exklusives Banner angefertigt, dass ihr im Spiel verwenden könnt. Und weil es thematisch passt: Wir haben auf dem PUR-Marktplatz auch noch Codes, mit denen ihr in dem Spiel u.a. drei Tage Premium-Zugang oder die drakonische Pferde-Ausstattung bekommt.Weitere Informationen zu Conquerer's Blade sowie einen Link zum kostenlosen Download findet ihr entweder auf der offiziellen Seite oder bei Steam . Nähere Details zu 4Players PUR, den damit verbundenen exklusiven redaktionellen Formaten, der Werbe- sowie Trackingfreiheit oder weiteren Inhalten auf dem PUR-Marktplatz könnt ihr hier einsehen.Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im September