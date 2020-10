4Players PUR: Jetzt auf dem Marktplatz: Keys für die Closed Beta von Regain Earth: First Strike des Indie-Entwicklers GameFlow Studios

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Es gibt wieder Nachschub auf dem Marktplatz: Heute geben wir allen PUR-Abonnenten die Möglichkeit, sich bereits vor dem offiziellen Start der Early-Access-Phase auf Steam im Rahmen der heute startenden "Closed Beta" einen Eindruck vom futuristischen Shooter Regain Earth: First Strike zu verschaffen.Nicht nur das: Der Indie-Entwickler GameFlow Studios lädt euch zusätzlich herzlich ein, mit Feedback und Ideen maßgeblich auf die weitere Entwicklung des Spiels einzuwirken. Die Rückmeldung aus der Community ist ein wesentliches Element, um Inhalte und Mechaniken weiterzuentwickeln und aufeinander abzustimmen.Schnappt euch also den Key auf dem Marktplatz, taucht in die Action ab und sagt eure Meinung. Weitere Informationen zu Regain Earth: First Strike findet ihr auf Steam Zusätzliche Details zu 4Players PUR, der damit verbundenen Werbe- und Tracking-Freiheit, den exklusiven redaktionellen Formaten sowie weiteren Inhalten auf dem Marktplatz für digitale Gegenstände könnt ihr hier einsehen.Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im September