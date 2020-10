4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: PC-Keys für Oldschool-Teamaction Tip of the Spear: Task Force Elite von Red Jake Studios

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Heute wartet auf dem PUR-Marktplatz ein PC-Key für Fans klassischer Shooterkost à la Delta Force, Medal of Honor oder Battlefield 2. Denn Tip of the Spear: Task Force Elite versteht sich als spiritueller Nachfahre dieser ehrwürdigen Klassiker aus den 90ern bzw. frühen 2000ern und setzt entsprechend auf Mechaniken alter Schule. Angefangen vom Klassensystem über den Fokus auf realistische Ballistik bis hin zu den derzeit (in der Early-Access-Phase 3.0) zur Verfügung stehenden Spielmodi wie Capture The Flag, Team Deathmatch oder Team King of the Hill mchte das Indie-Team von Red Jake Studios die gute alte Zeit mit moderner Technik wieder aufleben lassen.Weitere Modi (u.a. auch ein Solo- bzw. PvE-Modus) sollen mit den nächsten Updates ebenso hinzugefügt werden wie neue Waffen, neue Karten etc. Wer neugierig geworden ist, kann seine letzte Chance für diesen Monat auf ein Gratisspiel nutzen, bevor es im November mit einem neuen Pool an frischen Titeln weitergeht, aus denen ihr euch bedienen könnt.Falls euch zusätzliche Informationen bei der Entscheidung weiterhelfen, euch in die intensiven Gefechte von Tip of the Spear zu begeben, empfehlen wir entweder die Steamseite oder die offizielle Seite von Red Jake Studios Weitere Details zu 4Players PUR, den damit verbundenen exklusiven redaktionellen Inhalten, weiteren Goodies auf dem Marktplatz oder der Werbe- sowie Trackingfreiheit, könnt ihr hier nachlesen.Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im September