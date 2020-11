4Players Pur: Neu auf dem Marktplatz: PC-Key für Shanghai Office Simulator von Logoi Games

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Heute haben wir auf dem PUR-Marktplatz einen Neuzugang, der eher die Fans skurriler Unterhaltung interessieren dürfte. Es wartet eine limitierte Anzahl an PC-Codes für den derzeit auf Steam in der Early-Access-Phase befindlichen Sanghai Office Simulator.Mit Elementen aus Visual Novel, Rundenstratagie und Lebens-Simulation bietet Logoi Games eine Mischung, die es in dieser Form nicht häufig gibt, die aber zu gefallen weiß: Seit dem Start auf Steam Mitte letzter Woche gab beinahe 200 Bewertungen, davon fielen 73 Prozent positiv aus.Für weitere Informationen zu Shanghai Office Simulator empfehlen wir die Steam-Seite oder die Präsenzen auf Instagram bzw. Facebook Bitte beachtet, dass das Spiel wie eingangs erwähnt zu den limitierten Pool-Titeln gehört, aus denen man sich nur ein Mal pro Monat bedienen darf - auch angesichts des gerade gestarteten Monats ein wichtiger Hinweis.Und damit ihr wisst, ob ihr evtl. auf einen anderen Titel warten möchtet, hier die weiteren für November geplanten Titel:• Realpolitiks 2• Leap of Champions• Dreadlands• Bunny Hill• Necrosis ReconfiguratedMehr Details zu 4Players PUR, der damit verbundenen Werbe- und Trackingfreiheit, den exklusiven redaktionellen Formaten oder weiteren Marktplatz-Inhalten könnt ihr hier nachlesen.Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im September