4Players PUR: Jetzt wieder auf dem Marktplatz verfügbar: Keys für die Closed Beta von Everspace 2 (PC)

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Erst vor kurzem gab Rockfish Games bekannt, dass der Early-Access-Start der Space-Action Everspace 2 auf Januar 2021 verschoben wurde. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr nicht schon vorher ins All starten dürft. Denn als PUR-Leser könnt euch ihr auf dem Marktplatz einen Key schnappen, der zur Teilnahme an der Closed Beta berechtigt, in der ihr die ersten zehn Stunden des Spiels erleben könnt.Da wir schon mehrfach Keys zur Verfügung gestellt haben, wissen wir um die Nachfrage und können nur raten, euch zu beeilen, falls ihr schon vor dem offiziellen Frühstart des Spiels Lust auf die rasante Action im All habt.Bitte beachtet dabei, dass die Keys zu dem Pool an Titeln gehören, aus dem man sich nur ein Mal pro Monat bedienen darf. Falls ihr zusätzliche Infos benötigt, um eure Entscheidung zu treffen, empfehlen wir die offizielle Webseite oder die Produktseite auf Steam Details zu 4Players PUR, den damit verbundnenen exklusiven redaktionellen Formaten, der Werbe- und Trackingfreiheit sowie weiteren Vollversionen oder anderen Goodies auf dem Marktplatz könnt ihr hier einsehen.Letztes aktuelles Video: 4Players PUR Das gibts im September