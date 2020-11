4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Indie-Duo mit den Partyspielen Aeolis Tournament und Bunny Hill

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Das letzte Angebot für PUR-Leser in diesem Monat hat es in sich. Denn heute präsentieren wir gleich zwei Party-Spiele von Indie-Teams.Zum einen wartet die rasante Ski-Abfahrt Bunny Hill von Brendan Roarty auf Solisten oder kleine Gruppen mit bis zu vier Spielern, die nicht genug davon bekommen können, sich am Splitscreen herauszufordern.Zum anderen steht mit Aeolis Tournament von Beyond Fun Studio ein Partyspiel zur Abholung bereit, das sowohl Online-PvP als auch Koop-Spiele am Splitscreen und natürlich auch herzliche Duelle gegeneinander am geteilten Bildschirm erlaubt.Weitere Informationen zu den beiden Spielen könnt ihr auf den entsprechenden Steamproduktseiten einsehen, die für Bunny Hill hier und für Aeolis Tournament hier zu finden sind.Ihr könnt euch die Codes wie gewohnt auf dem Marktplatz abholen. Für weitere Infoszu 4Players PUR, den damit verbundenen exklusiven redaktionellen Inhalten, weiteren Goodies auf dem Marktplatz wie z.B. die Vollversion des mit Gold-Award ausgezeichneten Hotshot Racing , der Werbe- und Trackingfreiheit sowie dem zur Black-Week reduzierten Preis für den PUR-Service empfehlen wir euch einen Abstecher zur offiziellen Seite hier auf 4Players.