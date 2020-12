4Players Pur: Neu auf dem Marktplatz: Codes für den "Schwarzmarkt"-DLC der Weltraum-Sandbox Avorion von Boxelware inkl. ein Freimonat für einen 4Netplayers-Server

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Der heutige Neuzugang auf dem PUR-Marktplatz für Vollversionen, Gamecodes und digitale Goodies richtet sich an Fans der im März auf Steam gestarteten Weltraum-Sandbox Avorion von Boxelware. Wer Gefallen an der Mischung aus Gebiets-Erforschung, Action und dem Design von Schiffen sowie Raumstationen gefunden hat, kann sich ab heute einen Key für den im November veröffentlichten DLC "Schwarzmarkt" schnappen, der u.a. neue Fraktionen mit jeweils eigener Story, Gegnern und Bossen beinhaltet.Zusätzlich könnt ihr euch mit einem Gratiscode, den ihr zusammen mit dem DLC-Key in der Bestätigungsmail erhaltet, bei 4Netplayers einen Gratisserver für einen Monat holen, um den Mehrspielermodus auf den offiziellen Gameservern auszuprobieren.Bitte beachtet, dass das Hauptspiel bereits in der Steam-Bibliothek vorhanden sein muss, der Key schaltet nur die neuen Inhalte frei. Weitere Informationen zu Avorion findet ihr auf der offiziellen Steamseite Alles Wissenswerte zu 4Players PUR, den damit verbundenen exklusiven redaktionellen Formaten, der Werbe- und Trackingfreiheit sowie weiteren Marktplatz-Inhalten könnt ihr hier nachlesen.