4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Indie-Doppelpack mit Codes für Shing! auf PS4 sowie Fury Unleashed für PC

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Weihnachten steht vor der Tür. Und für die letzte Code-Vergabe in diesem Jahr haben wir auf dem Marktplatz zwei kleine Indie-Highlights mit Fokus auf 2D-Action für unsere PUR-Abonennten vorbereitet.Für PC-Spieler hat uns das Team von Awesome Games Keys für die PC-Version von Fury Unleashed zur Verfügung gestellt. Der Titel sieht sich in der Tradition von Klassikern wie z.B. Metal Slug, garniert dies aber mit zufällig generierten Abschnitten. Im Test auf 4Players konnte der Titel mit 78% eine rundum gute Wertung einheimsen.Der zweite Titel richtet sich an die Konsolen-Spieler unter euch, genauer: Besitzer einer PlayStation 4. Für euch haben wir von Entwickler Mass Creation Games freundlicherweise Keys für den Brawler Shing! bekommen. Mit bis zu vier Spielern könnt ihr euch an der modernen Variante von Double Dragon oder Streets of Rage versuchen, die mit einem ausgefeilten Kampfsystem und Comic-Kulisse auf sich aufmerksam machen möchte.Für weitere Informationen zu Fury Unleashed empfehlen wir u.a. die offizielle Produktseite auf Steam , mehr Infos zu Shing könnt ihr im PlayStation-Store einsehen.Wer weitere Details zu 4Players PUR, der damit verbundenen Werbe- und Trackingfreiheit, den exklusiven redaktionellen Inhalten sowie weiteren Goodies auf dem PUR-Marktplatz nachlesen möchte, kann dies hier erledigen.Bitte beachtet, dass beide Titel zu den limitierten Pool-Titeln gehören, aus denen man sich nur ein Mal pro Monat bedienen darf.