4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Switch-Vollversion der Visual Novel Root Double: Before Crime * After Days Xtend Edition von ININ Games

Ende letzten Jahres erschien die Visual Novel Root Double: Before Crime * After Days - Xtend Edition für Nintendo Switch. Und wir freuen uns außerordentlich, unseren PUR-Lesern auf dem Marktplatz einige Vollversionen des spannenden nuklearen Abenteuers anbieten zu können, die uns freundlicherweise von Publisher ININ Games zur Verfügung gestellt wurden.Was müsst ihr dafür tun? Als Abonnent des Premium-Services PUR ist es einfach, einen der Keys zu bekommen, um ihn dann im Nintendo eShop einlösen zu können. Ihr braucht nur ein wenig Glück, dass auf dem Marktplatz noch nicht alle vergriffen sind. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass die Vollversion von Root Double zu den limitierten Pool-Titeln gehören, aus denen man sich nur ein Mal pro Monat bedienen darf.Falls ihr weitere Informationen zu dem Titel braucht, empfehlen wir euch neben der nachfolgenden Beschreibung des Publishers die offizielle Seite bei Nintendo "Watase Kasasagi wacht ohne seine Erinnerungen mitten in seiner bislang kritischsten Mission auf - einer Kernschmelze in einer Forschungseinrichtung. An einem unbekannten Ort und ohne jahrelange Ausbildung muss er die Überlebenden retten und fliehen ...Man schreibt das Jahr 2030. In der isolierten Stadt der Wissenschaft, Rokumei, läuft das alltägliche Geschäft. Bis eines Tages mehrere Explosionen in der Kernforschungsanlage „LABO“ zu hören sind. Die Stadt sendet die Rettungseinheit „Sirius“ in das Gebiet, die sich um die gefährliche Situation kümmern soll.Als der Reaktor von einer Kernschmelze betroffen wird, verschlimmert sich die Lage. Die Einrichtung wird abgeriegelt und im Inneren befinden sich die Mitglieder von Sirius sowie die Überlebenden der Katastrophe. An vielen Stellen tritt radioaktive Strahlung aus und es gibt nicht genügend Medikamente gegen diese Gefahr, bis die Abriegelung wieder aufgehoben wird. Die Menschen kämpfen um ihr Leben. Sie stecken in einer tödlicher Falle aus Feuer und Radioaktivität. Dabei lernen sie, dass Zweifel ihr größter Feind ist und Vertrauen ihr Verbündeter."Falls ihr euch für den Premium-Service 4Players PUR anmelden möchtet, um nicht nur die Vollversion abholen, sondern auch Werbe- und Trackingfreiheit auf 4Players.de oder exklusive redaktionelle Inhalte genießen zu können, könnt ihr hier alle wichtigen Informationen einsehen.