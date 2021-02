4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Closed-Beta-Keys für Roller Champions von Ubisoft

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Vielleicht seid ihr nach der Lektüre unseres "Angespielt"-Artikels neugierig auf Ubisofts Roller Champion geworden? Vielleicht habt ihr vergeblich versucht, euch hier einen Key für die heute auf PC, PS4 sowie Xbox One startende Closed Beta des futuristischen Sportspiels zu sichern? Vielleicht seid ihr PUR-Abonnent? Wenn ihr alle drei Fragen mit "Ja" beantworten könnt, haben wir gute Nachrichten für euch.Mit freundlicher Unterstützung von Ubisoft können wir euch einige Keys anbieten, die euch die Teilnahme an der geschlossenen Beta ermöglichen. Alles, was ihr als PUR-Nutzer dafür tun müsst, ist dem Marktplatz einen Besuch abstatten und einen der Codes abzuholen (solange der Vorrat reicht).Den Code könnt ihr hier einlösen und im Laufe des weiteren Registrierungsprozesses das System wählen, auf dem ihr an der Closed Beta teilnehmen möchtet - es stehen PC, PlayStation 4 sowie Xbox One zur Verfügung. Die Beta läuft bis zum 1. März 2021, 22.00 Uhr. Der Fortschritt wird zwar nicht in die finale Version übernommen, doch alle Beta-Teilnehmer bekommen sowohl einen exklusiven Titel als auch einen speziellen Gratis-Skin, die man in der Release-Fassung einsetzen darf.Für weitere Informationen zu Roller Champions empfehlen wir die offizielle Seite , mehr Details zu 4Players PUR, der damit verbundenen Werbe- und Trackingfreiheit, den exklusiven redaktionellen PUR-Inhalten sowie weiteren Codes auf dem Marktplatz könnt ihr hier einsehen . Wir wünschen euch viel Spaß bei den actiongeladenen Skate-Duellen.Letztes aktuelles Video: Wunschtest Februar