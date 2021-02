4Players PUR: Wunschtest Februar: Sword of the Necromancer gewinnt

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Unsere PUR-Leser haben entschieden: Sword of the Necromancer wurde von euch zu unserem Wunschtest Februar gewählt - der Dungeon Crawler mit Roguelike-Einflüssen sicherte sich haarscharf die Pole Position. Vor allem Curious Expedition 2 und Dungeons of the Deep blieben dem Sieger bis kurz vor Schluss auf den Fersen.