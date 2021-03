4Players PUR: 4Players PUR: Warhammer Vermintide 2 feiert dritten Geburtstag - mit Bonus-Vollversionen auf dem Marktplatz, plus: Keys für das Online-Rennspiel Smash Track Drifters

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Heute gibt es für alle PUR-Abonnenten die Möglichkeit, sich zwei neue Spiele via Umweg über den PUR-Marktplatz für digitale Gegenstände auf die Festplatte zu holen.Zum einen feiert die kooperative Action Warhammer Vermintide 2 ihren dritten Geburtstag. Und zu diesem Anlass gibt es nicht nur zeitlich begrenzt (bis zum 15. März) einen Extra-Level und Bonus-XP in der Steam-Version, sondern Publisher Fatshark hat uns für unsere PUR-Leser einige Keys zur Verfügung gestellt, mit der man die Vollversion freischalten kann.Und zum anderen gibt es für alle Anhänger zünftiger Online-Arcade-Rasereien Keys für das Ende letzter Woche in die Early-Access-Phase gestartete Smash Track Drifters das quasi von Diego Herrara im Alleingang entwickelt wird, der uns auch freundlicherweise mit den Keys für euch ausgestattet hat. Derzeit gibt es mit Standard-Rennen, Drift-Wettbewerben und einer "Destruction Bowl" drei zur Verfügung stehende Spielmodi. Weitere sollen ebenso in den kommenden Wochen und Monaten hinzugefügt werden wie zusätzliche Strecken sowie Features.Falls ihr noch weitere Informationen zu den Titeln benötigt, empfehlen wir für Warhammer Vermintide 2 entweder die entsprechende Steamseite oder den Test auf 4Players.de sowie für Smash Track Drifters die Produktseite auf Steam . Falls ihr mehr Details zu 4Players PUR, den damit verbundenen exklusiven redaktionellen Formaten, der Werbe- und Trackingfreiheit sowie weiteren Marktplatz-Inhalten nachschlagen möchtet, werdet ihr hier fündig.