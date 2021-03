4Players PUR: Wunschtest März: Sense: A Cyberpunk Ghost Story gewinnt

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unsere PUR-Leser haben entschieden: Sense: A Cyberpunk Ghost Story wurde von euch zu unserem Wunschtest März gewählt - das Horror-Adventure sicherte sich die Pole Position - bis kurz vor Schluss waren dem Titel vor allem Warhammer 40.000: Dakka Squadron und We Were Here Together auf den Fersen.