4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: PC-Keys für die Multiplayer-Sandbox Tinkertown von Headup Games

Neue Features mit "Zurück zur Natur":

Die Änderungen des Updates 0.6.0. auf einen Blick:

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Bevor es ins (hoffentlich) sonnige Wochenende geht, haben wir für die Abonnenten von 4Players PUR auf dem Marktplatz mit der Multiplayer-Sandbox Tinkertown eine neue Vollversion vorbereitet, die uns freundlicherweise von Publisher Headup Games zur Verfügung gestellt wurde.Passend zum heute veröffentlichten, schlicht "Zurück zur Natur" betitelten Patch 0.6.0., mit dem die Early-Access-Version des charmanten Überlebens- und Aufbau-Abenteuers zahlreiche neue Features erhält, könnt ihr euch ins Abenteuer stürzen und entweder auf der Oberwelt der visuell stark von 16-Bit-Rollenspielen inspirierten Gebieten eure Dörfer aufbauen oder in die Dungeons hinabsteigen, um weitere Abenteuer zu erleben.Falls ihr ein paar weitere Details zu Tinkertown benötigt, bevor ihr euch einen der Keys schnappt, die zu den limitierten Pool-Titeln gehören, aus denen man sich nur ein Mal pro Monat bedienen darf, empfehlen wir einen Abstecher zu unserer Spielinfo oder zur Steam-Produktseite . Doch vielleicht reicht euch auch ein Video sowie die folgende Feature-Liste.• Erkunde wunderschöne Landschaften wie mystische Wälder, gewaltige Wüsten oder schwelende Lavagebirge.• Stelle neue Ausrüstung her und spezialisiere dich als Schurke, Krieger, Magier … oder erstelle ein neues Loadout und erfinde deine eigene Rolle.• Sammle Ressourcen und entdecke neue Dinge zum Bauen.• Erbaue allein oder online mit bis zu drei Freunden deine eigene kleine Heimat und Werkbänke.• Stürze dich in gnadenlose kampforientierte Dungeons und kämpfe gegen gewaltige Bosse der Unterwelt.• Ihr könnt jetzt Angeln gehen! In den Flüssen und Teichen von Tinkertown leben jetzt die unterschiedlichsten Fische und ihr könnt sie mit eurer brandneuen Angel fangen. Zusätzlich bringen wir euch ein neues Angel-Minispiel.• Arbeitet auf eurer eigenen Farm! Endlich könnt ihr eure eigene Farm in Tinkertown bauen! Findet Samen, sät sie aus und kümmert euch um die Pflanzen, bis ihr die Früchte eurer Arbeit ernten könnt!• Kocht leckere neue Mahlzeiten! Was sollt ihr bloß mit all diesen neuen Fischen und der Ernte anfangen? Werdet zum Feinschmecker! Wir haben viele neue Kochrezepte für köstliche Gerichte hinzugefügt. Mjam!• Neue Buffs und Debuffs! Wir haben komplett neue Buffs und Debuffs ins Spiel implementiert! Mahlzeiten und Tränke gewähren nützliche Buffs, die euch härter, besser, schneller und stärker machen! Aber Vorsicht! Gegner können euch durch Debuffs auch schwächen!• Verbessert eure Waffen! Ihr könnt eure Waffen noch tödlicher machen und manche von ihnen sogar mit Statuseffekten versehen. Sehr effektiv gegen eure Gegner, aber bitte nicht an Freunden testen! :)• Neues Feature: Angeln!• Findet und fangt verschiede Fischarten!• Pflanzen können jetzt angebaut und geerntet werden!• Neue pflanzbare Obstbäume wurden hinzugefügt• Neue anbaubare Nahrung wurde hinzugefügt• Neue Herstellungsstation wurde hinzugefügt: Herd und Ofen!• Über 20 neue Rezepte wurden hinzugefügt• Neue Tränke mit verschiedenen Effekten wurden hinzugefügt• Mahlzeiten und Tränke gewähren nun verschiedene Buffs• Anpassung einiger Rezepte• Anpassung einiger Gegner• Kleinere Fehler wurden behoben• Neue WaffenverbesserungenMehr Infos zu 4Players PUR, den weiteren Inhalten auf dem Marktplatz für digitale Gegenstände, der mit PUR verbundenen Werbe- und Trackingfreiheit, die sowohl bei der mobilen Webseite als auch in der Desktop-Version gilt, sowie den exklusiven redaktionellen Inhalten könnt ihr auf der Übersichtsseite finden.Letztes aktuelles Video: Wunschtest April