4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: PC-Keys für die Early-Access-Version des Sandbox-Shooters Scavengers von Midwinter Entertainment

Überlebenskampf in einer offenen Welt, bei der man mit seinen Gefährten nicht nur gegen eine eisige Wildnis, sondern auch gegen feindliche Teams antreten muss: Die PvPvE-Mehrspieler-Action Scavengers hat sich viel vorgenommen und mischt zahlreiche erfolgreiche Elemente.Für alle unsere PUR-Leser, die neugierig auf den viel versprechenden Titel von Midwinter Entertainment und Improbable geworden sind, haben wir auf dem Marktplatz Keys zur Abholung vorbereitet, die zur Teilnahme an der heute startenden Early-Access-Phase des Shooters berechtigen.Zusätzlich gewähren die Codes, die uns freundlicherweise von Midwinter zur Verfügung gestellt wurden, 1.500 Bonus-Chips (als In-Game-Währung) sowie Bonus-XP an besonderen Wochenenden.Für weitere Informationen zu Scavengers empfehlen wir entweder die entsprechende Steam-Produktseite oder einen Abstecher zum offiziellen Closed-Beta/Early-Access-FAQ Mehr Details zu 4Players PUR, den damit verbundenen exklusiven redaktionellen Inhalten, der sowohl mobil als auch am Desktop verfügbaren Werbe- und Trackingfreiheit sowie zu weiteren Marktplatz-Goodies könnt ihr hier finden.Letztes aktuelles Video: Wunschtest April