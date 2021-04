4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Ghostrunner für Switch von 505 Games

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Es geht Schlag auf Schlag: Erst gestern konnten wir unseren PUR-Lesern Zugang zur Early-Access-Version der ungewöhnlichen PvPvE-Mehrspieler-Action Scavengers anbieten. Und heute haben wir schon wieder eine Vollversion, über die sich vor allem Konsolenspieler freuen werden, genauer gesagt: alle Switch-Spieler.Publisher 505 Games hat uns freundlicherweise einige Codes für das gleichermaßen rasante wie fordernde Action-Spektakel Ghostrunner zur Verfügung gestellt, die wir sehr gerne an euch weiterreichen. Was müsst ihr tun, um an eine der Vollversionen für Nintendo Switch zu gelangen? Zum einen müsst ihr Abonnent unseres PUR-Service sein. Zum anderen benötigt ihr etwas Glück, um dem Marktplatz noch rechtzeitig einen Besuch abzustatten, bevor die Keys alle vergriffen sind.Wer wissen möchte, was man von Ghostrunner erwarten kann, findet im Test bzw. Videotest der Versionen für PC, PS4 und Xbox One zahlreiche Infos. Natürlich könnt ihr auch einen Abstecher zur entsprechenden Produktseite bei Nintendo machen.Weitere Details zu 4Players PUR, der damit verbundenen Werbe- und Trackingfreiheit, die auch für die mobile Webseite von 4Players.de gilt, den exklusiven redaktionellen Inhalten oder weiteren Goodies auf dem Marktplatz könnt ihr hier einsehen.Letztes aktuelles Video: Wunschtest April