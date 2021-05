4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Premium-Paket für das Strategie-MMO Call of War: World War 2 von Bytro Labs

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Falls ihr zu den Brettspiel-Fans gehört, die u.a. Risiko oder Axis & Allies zu ihren Favoriten zählen, könnte evtll. auch das Strategie-MMO Call of War: World War 2 etwas für euch sein. Der via Steam gratis spielbare Titel gibt euch die Möglichkeit, die Geschichte neu zu schreiben und im Kampf gegen andere Spieler mit Hilfe zahlreicher militärischer sowie diplomatischer Mittel zur Supermacht aufzusteigen.Falls ihr Lust bekommen haben solltet, diesen kostenlosen Titel des Hamburger Studios Bytro Labs auszuprobieren, haben wir für alle PUR-User einen besonderen Bonus: Auf dem Marktplatz warten Codes, die euch die Inhalte des General Starter Packs freischalten. Dazu gehören 10.000 Gold als Premium-Währung sowie ein Monat Gültigkeit für folgende Boni:• Mobilisierung und Bauschleife• erweiterte Feuerkontrolle• verbesserte Optionen in der Spielerstellung• Sammelpunkte für Einheiten• gemeinsame Spionage• Hochladen eigener Bilder in die World Herald Zeitung• Zugang zum In-Game Oberste Heeresleitung Chat• bis zu 5 eigene Maps pro Monat erstellbarFür zusätzliche Infos zu Call of War: World War 2 bzw. zum Starterpaket empfehlen wir die entsprechenden Seiten auf Steam.Wer mehr über 4Players PUR und die damit verbundene Werbe- und Trackingfreiheit, exklusive redaktionelle Formate sowie zusätzliche Marktplatz-Goodies wie Vollversionen etc. erfahren möchte, kann dies hier Letztes aktuelles Video: Wunschtest April