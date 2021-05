4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: PC-Keys für den Mehrspieler-Shooter Beyond the Wire von Redstone Interactive und Offworld Industries

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Erst vor wenigen Wochen wurde auf 4Players.de die Beta-Version von Gaijins WW2-Onlineshooter Enlisted getestet und konnte eine gute Ersteinschätzung einsammeln. In eine ähnliche Kerbe möchte Beyond The Wire schlagen, das vom kanadischen Team Redstone Interactive entwickelt und von Offworld Industries (Squad) veröffentlicht wird. Der Schauplatz wird dabei allerdings einen Weltkrieg nach hinten verlegt, so dass die Spieler sich in den Schützengräben des Großen Krieges von 1914 bis 1918 wiederfinden.Schonungslose Kämpfe auf großen Karten mit bis zu 50 Spielern auf jeder Seite der Front, akkurate Waffen, ein taktisch angehauchtes Nahkampfsystem sowie eine ansprechende Kulisse versprechen spannende Shooter-Unterhaltung und wurden bislang mit fast 3000 größtenteils positiven Kommentaren der Steam-Community versehen.Wir haben dank freundlicher Unterstützung des Publishers einige Keys für unsere PUR-Abonnenten bekommen, die ihr ab sofort und solange der Vorrat reicht, auf dem Marktplatz findet. Bitte beachtet dabei, dass der Titel sich noch in der Early-Access-Phase befindet und entsprechend mitunter garvierende Änderungen bis zum finalen Release stattfinden können. Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass der Titel zum dem Pool an limitierten Titeln gehört, aus denen man sich nur ein Mal pro Monat bedienen darf.Für weitere Informationen zu Beyond the Wire könnt ihr entweder der offiziellen Seite oder der Spielübersicht auf Steam einen Besuch abstatten. Zusätzliche Infos zum Abo-Service 4Players PUR, der damit verbundenen Werbe- und Tracking-Freiheit, weiteren Marktplatz-Goodies oder den exklusiven redaktionellen Inhalten findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Wunschtest April