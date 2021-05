4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: PC-Keys für den Retro-Shooter Viscerafest von Acid Man Games, Fire Plant Games und 1C

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Retro-Ballereien sind genau dein Ding? Du bist PUR-Abonnent? Und du hast du dir diesen Monat noch keine der limitierten Vollversionen auf dem Marktplatz gegönnt? Dann haben wir was für euch: Dank der freundlichen Unterstützung von Publisher 1C Entertainment können wir euch Steam-Keys für Viscerafest von Acid Man Games und Fire Plant Games anbieten - und das parallel zum Start der Early-Access-Version!In dem Ego-Shooter, der sich auf brachiale Solo-Gefechte konzentriert, schlüpft man in die Rolle der knallharten Söldnerin Caroline, die dringend Geld benötigt, um die Liebe ihres Lebens heiraten zu können. Und die vielversprechendste Möglichkeit, sich die Credits zu besorgen, ist das gigantische Kopfgeld, das auf den futuristischen Hexenmeister Cromune ausgesetzt wurde. Wen kümmert es da, dass er sich hinter einer gigantischen Armee versteckt, die man nach allen Regeln der Shooter-Kunst in rasanten Arena-Gefechten zerlegen muss?Es warten in der auf Retrodesign getrimmten Kulisse satte 26 handgestaltete Abschnitte, in denen man mit einem ganzen Arsenal an Waffensystemen Jagd auf Cromune und seine Schergen macht. Falls ihr noch weitere Informationen benötigt, bevor ihr euch einen der raren Keys schnappt, dürftet ihr auf der Steam-Produktseite fündig werden. Da nur eine begrente Anzahl an Steamcodes verfügbar ist, gehören die Vollversionen von Viscerafest zu dem Pool an limitierten Titeln, aus denen man sich nur ein Mal pro Monat bedienen darf.Wer durch die Action neugierig auf 4Players PUR geworden ist und mehr über die damit verbundene Werbe- und Trackingfreiheit beim Besuch von 4Players.de, die exklusiven redaktionellen Inhalte oder weitere Marktplatz-Goodies erfahren möchte, findet hier alle Infos.