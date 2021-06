4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Beta-Zugänge für Swords of Legends Online (PC) von Gameforge

sechs verfügbare Klassen mit je zwei unterschiedlichen Rollen

temporeiches Action-Kampfsystem

Story-orientiertes Gameplay mit synchronisierten Cutscenes

zahlreiche Dungeons mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden

fesselndes Endgame mit epischen PvP-Gefechten

große Auswahl fliegender Reittiere

umfangreiches Housing-System

Hol dir deinen Beta-Key für Swords of Legends Online

In diesem Sommer wird Gameforge das Online-Rollenspiel Swords of Legends Online veröffentlichen, um mit seiner offenen Spielwelt, den sechs Charakterklassen sowie dem actionreichen Kampfsystem um Fans zu buhlen.Heute startet die zweite Betaphase, deren Zugang normalerweise nur Vorbestellern vorbehalten ist. Doch dank der freundlichen Unterstützung von Gameforge können sich auch unsere 4Players-PUR-Abonnenten in die schicke, von chinesischer Mythologie geprägte Spielwelt begeben und sich in Dungeons austoben oder dem Kampf gegen andere Spieler stellen, während sie bis zum 8. Juni 2021 die Beta-Version auskosten.Bitte beachtet, dass die Beta-Zugänge über den Gameforge-Client aktiviert werden müssen, den ihr hier zum Download findet.Dies sind die Hauptfeatures von Swords of Legends Online:Weitere Infos zu Swords of Legends Online findet ihr entweder auf der offiziellen Seite bei Gameforge oder auf der Steam-Produktseite Mehr Details zu 4Players PUR, den damit verbundenen exklusiven redaktionellen Inhalten, der Werbe- und Tracking-Freiheit sowie weiteren Marktplatz-Inhalten könnt ihr hier nachlesen.Letztes aktuelles Video: Wunschtest April