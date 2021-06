4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: PC-Keys für die Demo-Version der Multiplayer-Hetzjagd Raptor Territory von RedClaw Productions

Hol dir 4Players PUR für nur 2,50 Euro/Monat.

Die Woche geht gut los: Es gibt auf dem PUR-Marktplatz Code-Nachschub für alle Abonnenten des werbefreien Premium-Service von 4Players. Ab sofort könnt ihr mit der Demo-Version von Raptor Territory in die Haut eines grob mit Velociraptoren verwandten Deinoychus schlüpfen und zusammen mit eurem Rudel Jagd auf andere Urzeit-Raubtiere machen - und das mit zwei Tagen Vorlauf, bevor die Demo im Rahmen des Steam Summer Festival am 16. Juni 2021 um 19.00 Uhr startet.In der für eine Veröffentlichung 2021 vorgehene Mehrspieler-Action von RedClaw Productions stehen sieben Karten zur Verfügung, auf denen sich bis zu 55 Spieler in elf Teams tummeln und in vier Spielmodi um den Sieg streiten. Bitte beachtet, dass die Keys, die uns freundlicherweise direkt vom Entwickler-Team zur Verfügung gestellt wurden, geben nur Vorabzugang zur Demo und werden bei Release nicht automatisch in die Vollversion umgewandelt.Für mehr Informationen zu Raptor Territory lohnt sich ein Abstecher auf die offizielle Webseite oder zur Produktseite auf Steam Falls ihr zusätzliche Details zu 4Players PUR, den damit verbundenen exklusiven redaktionellen Inhalten, der Werbe- und Trackingfreiheit oder weiteren Marktplatz-Inhalten und Vollversionen benötigt, werdet ihr hier fündig.Letztes aktuelles Video: Wunschtest April